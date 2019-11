Ex Trainito senza soluzioni occupazionali, in prefettura non si sblocca vertenza: “Andremo fino in fondo”

Gela. Rimane in stallo la vertenza degli ex lavoratori della Trainito Costruzioni. Neanche l’intervento della prefettura di Caltanissetta ha sortito particolari effetti. Gli operai edili sono fermi da mesi, dopo che i vertici della stessa Trainito hanno deciso di bloccare le attività nell’indotto Enimed. Questa mattina, le parti hanno avuto un lungo confronto in prefettura. Non ci sono vere aperture all’assunzione da parte della Sdl, altra azienda che operava in Ati con Trainito Costruzioni. Solo pochi lavoratori sono riusciti ad avere il via libera. Gli altri colleghi, invece, non riescono a trovare indicazioni certe sul loro futuro, dopo anni di servizio nell’indotto Enimed. “L’incontro di oggi in prefettura poteva generare soluzioni invece ha trovato solo timide aperture a favore dei lavoratori licenziati della ditta Trainito Costruzioni – dicono i segretari confederali e di categoria Ignazio Giudice, Emanuele Gallo, Francesco Cosca e Francesco Sodano – il cui socio in Ati, proprietario della Sdl, si rifiuta di adempiere ad un chiaro dovere sociale cioè assorbire parte dei lavoratori edili”.