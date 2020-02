Ex Trainito, sindacati verso nuova protesta: “Aziende assenti…silenzio da amministrazione comunale”

Gela. La vertenza si è ormai incancrenita e non sembrano esserci troppi spazi di manovra. Gli ex dipendenti della Trainito Costruzioni, azienda locale che ha deciso di lasciare i contratti avviati con Enimed, sono rimasti senza lavoro nonostante facciano parte di un bacino storico. Hanno lavorato per decenni negli appalti della multinazionale. Il sindacato, con le segreterie provinciali di Fillea e Filca, ha più volte chiesto che le aziende attive nell’indotto Enimed si facciano carico degli operai, dato che hanno a disposizione commesse di lavoro, che dovrebbero durare nel tempo. Né i vertici di Sdl né quelli di Di Cataldo si sono presentati al tavolo dell’Ufficio provinciale del lavoro. C’era solo l’amministratore delegato Enimed Eugenio Lopomo. “Questa vertenza va avanti da troppo tempo e malgrado la ricerca di dialogo il sindacato si vede costretto a denunciare l’ atteggiamento a dir poco discutibile delle aziende, sia della committente che di quelle esecutrici – dicono i segretari Francesco Cosca e Francesco Sodano – che sfuggono al ruolo sociale dell’impresa. Non danno priorità ai lavoratori locali, gli stessi che da più di venti anni prestano la loro opera nell’ indotto, gli stessi che insieme al sindacato rivendicano giustizia sociale, chiarezza nei rapporti e linearità nelle relazioni industriali, concetti ampiamente ribaditi anche dai segretari generali confederali che condividono l’organizzazione della protesta che si realizzerà nelle prossime ore con l’unico obiettivo di garantire il diritto sociale al lavoro”.