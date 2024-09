Export, 23 buyers esteri cercano eccellenze della Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Incoraggiare, con l’apertura a nuovi mercati esteri, la ripresa dell’export della Sicilia, che, secondo i dati provvisori Istat elaborati dal Centro studi “Guglielmo Tagliacarne” di Unioncamere nazionale, ha inaugurato il 2024 con una significativa crescita del +9% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2023 e un fatturato di 3 miliardi e 672milioni. E’ questo l’obiettivo che continua a perseguire Unioncamere Sicilia, con la collaborazione operativa di Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, organizzando per il terzo anno consecutivo, con le risorse del Fondo perequativo 2023-2024 di Unioncamere nazionale, gli incontri B2b fra imprese agroalimentari siciliane e 23 buyers esteri di 12 Paesi interessati alle eccellenze del Made in Sicily.Le imprese dell’Isola hanno ancora tempo per iscriversi alla terza edizione della “Food&Drinks Mission2Sicily 2024”, che si svolgerà i prossimi 1 e 2 ottobre: martedì 1 ottobre sono previsti i “faccia a faccia” tra imprenditori e buyers, nonchè degustazioni, presentazioni di prodotti e showcooking, presso il Palermo Cruise Terminal del porto, con l’assistenza tecnica di Unioncamere Sicilia e Sicindustria/EEN e l’assistenza linguistica del Dipartimento di Relazioni internazionali dell’Università di Palermo; mentre mercoledì 2 ottobre i buyers visiteranno le aziende.Quest’anno il progetto si propone di esportare i prodotti richiesti dai buyers: olio, pomodori in scatola e formaggi in Thailandia; vini, liquori, surgelati, prodotti trasformati, salsa, olio, cibo in scatola, pasta, bevande e snack in India; generi alimentari e bevande in Brasile; pane, dolci senza glutine, cioccolato, biscotti, wafer, torte, caffè, the, bevande in Romania; vino, olio, pesce, surgelati, semilavorati, conserve, additivi, olii essenziali, erbe e prodotti salutistici in Lituania; formaggi, salumi, vino, pasta, olio, prodotti artigianali bio in Svezia; frutta secca anche bio, vini, bevande, prodotti bio, olio, olive, pasta, salumi, formaggi, conserve e prodotti in scatola in Polonia; vini, olio, pesce, miele, biscotti, cioccolato, legumi, bibite, torrone, antipasti, couscous, farine, dolci, panettoni nei Paesi Bassi; frutta e verdura in scatola, olio, pasta, prodotti caseari e salse in Lettonia; agrumi, prodotti secchi, torte e panettoni, formaggi, erbe e spezie, vini in Francia; vini anche bio in Finlandia; vini, conserve, pasta, formaggi e gelati a Cipro.Iscrizioni al link https://fooddrinks-sicily-2024.b2match.io/signup

