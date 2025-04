“Extra Fines”, Cassazione conferma condanna a Rosciglione: “Agì su richiesta dei gelesi”

Gela. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il palermitano quarantacinquenne Giuseppe Rosciglione. Fu coinvolto nella maxi inchiesta antimafia “Extra fines”, accusato di aver imposto a un esercente pagamenti in favore di due operatori gelesi del settore ittico, a loro volta toccati dall’indagine. Per l’accusa, i due gelesi, attraverso il boss Salvatore Rinzivillo, avrebbero chiesto l’intervento dei clan palermitani. Rosciglione, ritenuto legato alle famiglie di Cosa nostra, agì per ottenere le somme che pare l’esercente non avesse ancora versato. Non aveva saldato il debito commerciale. La Corte di Cassazione annullò con rinvio la condanna a sei anni di detenzione. I giudici di appello hanno però confermato la pena e così i legali di Rosciglione, gli avvocati Carmelo Ferrara e Filippo Gallina, si sono nuovamente rivolti ai giudici capitolini. I magistrati romani non hanno accolto il ricorso, nonostante la procura generale abbia concluso per l’annullamento senza rinvio.