“Extra fines”, parte appello: difensori attendono la decisione su altri coinvolti

In base alle contestazioni, Rinzivillo sarebbe riuscito a riorganizzare il gruppo di Cosa nostra, con il comando affidatogli dai fratelli ergastolani Antonio Rinzivillo e Crocifisso Rinzivillo. Si sarebbe mosso tra Gela, Roma e la Germania, anche per il traffico di droga. Il gruppo, secondo quanto emerso, avrebbe avuto l’appoggio di qualche insospettabile e di uomini di fiducia. Tredici anni e quattro mesi di reclusione, in primo grado, vennero decisi per l’avvocato Giandomenico D’Ambra, ritenuto molto vicino a Rinzivillo e che avrebbe intrecciato una serie di affari a Roma; dodici anni e dieci mesi di reclusione per Ivano Martorana, considerato braccio destro del boss in Germania, soprattutto per il traffico di droga; undici anni a Gaetano Massimo Gallo e due anni e otto mesi a Giuseppe Flavio Gallo; dieci anni e otto mesi ciascuno a Filippo Giannino, Emanuele Romano, Alessandro Romano, Aldo Pione e Rosario Pione; dieci anni al carabiniere Marco Lazzari e a Rolando Parigi. Tutti i difensori hanno presentato ricorso e questa mattina è iniziato il procedimento di secondo grado. Si attenderà comunque la decisione di primo grado dell’altro filone processuale, attualmente in corso a Gela. I coinvolti sono difesi dagli avvocati Roberto Afeltra, Cristina Alfieri, Giuseppe D’Acquì, Rocco Guarnaccia, Giovanni Lomonaco, Michele D’Agostino, Umberto Goffi, Angelo Pacchioni, Patrizio Mercadante, Domenico Mariani, Giuseppe Minà, Francesco Maggiolini e Pierpaolo Dell’Anno. Parte civile, invece, è uno degli imprenditori che avrebbe subito minacce, assistito dal legale Vittorio Giardino.