‘’Fa più paura il virus’’, gli over 70 tornano a vaccinarsi

All’ex mattatoio di via Falcone questa mattina intanto diversi cittadini over 70 si sono regolarmente presentati per ricevere la loro dose. Tra i presenti anche chi vuole più informazioni per capire se l’Astrazeneca sia il vaccino più sicuro.

Ma la storia più bella è quella di Salvatore, che al centro vaccinale arriva da Niscemi sottobraccio alla moglie, entrambi convinti di fare il vaccino ad ogni costo. Salvatore ha combattuto nella seconda guerra mondiale e secondo lui questo virus è un nemico pericoloso che va combattuto con ogni arma possibile.