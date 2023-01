Fabiano approda al Civ con l’Aprilia 660: “Siamo pronti per il riscatto”

“Il 2022 non è stato un anno positivo – spiega Fabiano Fiaccabrino -, è andata male ovunque. Con tanta buona volontà ci siamo preparati per un nostro riscatto”. Il “riscatto” sportivo di Fabiano Fiaccabrino, che da ottobre può contare anche della riapertura del kartodromo di contrada Zai, è iniziato con un duro allenamento e un impegno del team di creare tutte le condizioni per affrontare in serenità le sei tappe del “Trofeo Aprilia Civ”. “Abbiamo messo alle spalle la stagione 2022 e il team Pileri – spiega fiducioso Davide Fiaccabrino (papà di Fabiano) – Il trofeo Aprilia vanta una buona copertura televisiva e, più in generale, di comunicazione a vantaggio di quanti vorranno sostenere Fabiano con uno sponsor”.

Si inizia il 15 e 16 aprile da Misano. La carovana motociclistica del Civ riservato alle Aprilia 660 farà tappa al Mugello (13-14 maggio), Vallelunga (17-18 giugno), Misano (29-30 luglio), Mugello (2-3 settembre) ed Imola (7-8 ottobre).