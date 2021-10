Fabiano Fiaccabrino si concede una gara sulla “Ohvale” ed è subito podio

Ortona. In attesa di salire in sella alla Honda Hrc Repsol del Campionato europeo velocità col team di Francesco Pileri, Fabiano Fiaccabrino si è concesso un ritorno alle origine ammaliato dalla sua prima passione per le due ruote: le minimoto. Lo ha fatto scendendo in pista con l’ultima evoluzione della “Ohvale 190” con cerchi da 12 pollici. Ad Ortona, Fabiano Fiaccabrino, ha centrato il podio, conquistando il terzo gradino, dimostrando che quel posto al Cev lo merita tutto.