A Fabio Bolzetta il premio per il giornalismo de “La Gorgone d’oro”

Gela. A Fabio Bolzetta “La Gorgone d’Oro” per il giornalismo. Il riconoscimento gli è stato assegnato dalla commissione presieduta da Andrea Cassisi nell’ambito della 19esima edizione del premio promosso ed organizzato dal Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo” di Gela.

Bolzetta, giornalista professionista, in video dal 2002 a Tv2000, conduce il telegiornale ed è inviato della redazione giornalistica. Di lui Avvenire ha scritto: “Volto noto di Tv2000 che mostra di avere ben appreso da Piero e Alberto Angela l’arte di una divulgazione gradevole ma non gridata”. Laureato in Scienze della Comunicazione alla Lumsa di Roma, dove insegna come docente a contratto, è autore del volume Voci dal Terremoto. Storie tra macerie e rinascita per non dimenticare (2017, Poiesis). Per Caritas Italiana ha curato il video ufficiale del primo anniversario delle scosse in cui compare, tra gli altri, anche lo scrittore Andrea Camilleri, impegnato a leggere alcuni passi del suo libro. I proventi del libro hanno contribuito al “Laboratorio della Speranza” attivato per i giovani presso la Diocesi di Ascoli Piceno.