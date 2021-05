“Faby 111” sesto a Modena con un rimpianto: “Il kartodromo sarebbe ideale per i test”

La prossima gara, terza del Civ, si disputerà a Varano il prossimo 25 giugno. “Avrò un mese per fare chilometri importanti in sella la moto – spiega Fabiano Fiaccabrino – Per gli importanti test andrò a Favara con l’amarezza di non potere usufruire del veloce kartodromo di contrada Zai. Che rabbia saperlo abbandonato e vandalizzato”.