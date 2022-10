“Facce di bronzo per il bene della città”, Morselli contro gli ex alleati: “Puro trasformismo”

Gela. Da alleati ad avversari dell’attuale giunta. Un cambio di rotta che il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli attribuisce alle “facce di bronzo” della politica locale e il riferimento ai dem e agli esponenti di Italia Viva è piuttosto chiaro. Morselli è tra i consiglieri di riferimento del gruppo politico del sindaco Lucio Greco e prende le distanze dal “trasformismo” di chi in questi tre anni ha prima sostenuto il progetto dell’avvocato per poi diventare opposizione. “E’ iniziato il festival delle banderuole, sorrette da camaleontici misconoscenti del nuovo che avanza e da folgorati sulla via di Damasco. Tutti in fila con la faccia pulita e per il bene della città. C’è chi, dopo avere strappato la propria bandiera per racimolare una lista, qualche consigliere e un assessore, si ravvede e poi, in vista delle regionali si ravvede di nuovo chiedendo sostegno sottobanco. C’è chi perde le elezioni, annuncia dimissioni e dall’alto della sconfitta ordina e proclama mozioni di sfiducia con un solo consigliere comunale. C’è chi, non vince le elezioni ma, per il bene della città – dice Morselli – sente la responsabilità di dire di averle vinte. C’è chi, dimenticando di avere avuto la possibilità di incidere per il bene della città, si arroga il diritto di volere costruire l’alternativa. C’è anche chi considera il trasformismo un’arte della politica e dichiara con assoluta naturalezza, sempre per il bene della città, che addirittura senza consiglieri comunali si è avuto il coraggio di rinunciare alla poltrona, come se fuggire, rinnegare un progetto, voltare le spalle ai cittadini, non rappresenti una sconfitta ma un’azione meritoria”. Morselli cerca di rafforzare il fronte del sindaco, davanti ad attacchi che stanno diventando sempre più consistenti, anche da parte di ex alleati.