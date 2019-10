Failla ucciso nel suo bar, parte udienza preliminare: familiari vittima sono parti civili

Gela. Le difese hanno chiesto e ottenuto un termine per valutare un recente pronunciamento della Corte di Cassazione, intervenuto sulla posizione di uno degli imputati, il nisseno Cataldo Terminio. A fine novembre, il gup del tribunale di Caltanissetta inizierà a valutare le accuse mosse contro lo stesso Terminio e contestate anche al gelese cinquantaduenne Angelo Bruno Greco e ad Angelo Palermo. Per i pm della Dda, ci sarebbero loro dietro all’omicidio di Giuseppe Failla, ammazzato trentuno anni fa, all’interno del suo bar, in via Cadorna, nel cuore del centro storico. Un agguato che i magistrati sono riusciti a ricostruire dopo decenni, basandosi anche sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. I familiari della vittima hanno deciso di costituirsi parti civili, con il sì del giudice. In base a quanto emerso dalle indagini, l’ordine sarebbe partito dai vertici nisseni di Cosa nostra e il commando sarebbe poi entrato in azione, senza lasciare scampo all’allora cinquantenne Failla. Il cadavere venne ritrovato da alcuni avventori.