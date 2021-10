“Falco”, imputati in Cassazione: presentati ricorsi, in appello condanne ridotte

La continuazione è stata riconosciuta anche a Giovambattista Campo, con la riqualificazione delle accuse legate al traffico di droga, riviste nelle ipotesi meno gravi. Nei suoi confronti, accogliendo la linea sostenuta dalla difesa, con l’avvocato Francesco Enia, non ha retto neanche l’aggravante mafiosa. La pena è stata ridotta a sette anni e tre mesi di reclusione, con la continuazione, rispetto ai tredici anni e otto mesi di primo grado. Tre anni, invece, sono stati imposti ad Alessandro Pellegrino, fratello di Gianluca (in primo grado erano stati dieci anni e due mesi); tre anni a Nunzio Alabiso (in primo grado erano stati quattro anni e un mese); due anni e otto mesi per Emanuele Faraci (in primo grado dieci anni e un mese); due anni e quattro mesi per Guido Legname (in primo grado sette anni e un mese); quattro anni ad Emanuele Puccio, con le circostanze attenuanti (in primo grado sei anni); due anni e sei mesi a Manuele Rolla, con la continuazione (in primo grado quattro anni e sei mesi); due anni a Melchiorre Scerra (in primo grado tre anni); due anni a Gaetano Davide Trainito (in primo grado due anni e otto mesi); tre anni ad Orazio Tosto (in primo grado tredici anni e sei mesi). Conferme sono arrivate per Rosario Perna, a due anni di reclusione, e Loreto Saverino, a tre anni. Sulla posizione di Tosto, i giudici di appello hanno anche disposto il dissequestro di una somma di denaro, individuata nel corso delle indagini. Secondo i magistrati di appello, i fatti ricostruiti dagli inquirenti non sono inquadrabili in un contesto di criminalità mafiosa né sotto l’ala protettiva di Cosa nostra. La procura generale, invece, aveva chiesto la conferma di tutte le condanne, senza alcuna revisione. I difensori si sono rivolti alla Corte di Cassazione. Gli imputati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Flavio Sinatra, Carmelo Tuccio, Rocco Guarnaccia, Maurizio Scicolone, Raffaela Nastasi e Antonio Impellizzeri.