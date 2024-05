“Falcone in città dai suoi amici, FI era dalla Cosentino”, Gnoffo: “Sarò nella lista del partito”

Gela. “Falcone? Onestamente, non so come commentare. L’apertura del suo comitato elettorale per le europee è sicuramente una cosa slegata dalla nostra manifestazione per il candidato a sindaco Cosentino. Ieri, Forza Italia era a sostegno dell’ingegnere Cosentino”. L’ex assessore comunale Nadia Gnoffo, tra i dirigenti di Forza Italia che hanno voluto tentare la carta del patto con i moderati puntando sull’ex dirigente municipale, ieri era alla presentazione ufficiale del comitato elettorale per Cosentino. Negli stessi frangenti, sempre sotto le insegne di Forza Italia, i supporter locali dell’assessore regionale Marco Falcone, candidato alle europee, hanno tenuto a battesimo il loro “presidio” in suo appoggio. “Al comitato di Falcone non c’erano dirigenti o esponenti di Forza Italia – aggiunge Gnoffo che lo scorso anno insieme al partito ha lasciato la giunta Greco – mi pare sia stata un’iniziativa di amici dell’assessore. Ieri, probabilmente, Falcone ha perso l’occasione di incontrare l’ingegnere Cosentino, sostenuta da Forza Italia, oppure gliela hanno fatta perdere”. Gli azzurri locali da tempo si rivedono nel parlamentare Ars Michele Mancuso e sono stati fermi nel dire no ad un eventuale dialogo con gli assessori della giunta Greco. Non ci sono mai stata porte aperte per chi si rivede ancora adesso nell’amministrazione comunale. Esponenti istituzionali come l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli, però, seguono Falcone e hanno un rapporto consolidato con il candidato alle europee. Al comitato in suo sostegno, ieri, si è visto pure il sindaco Lucio Greco, oltre all’assessore Salvatore Incardona e al presidente del consiglio Salvatore Sammito (questi ultimi ora schierati in “Alleanza per Gela” con il candidato a sindaco Salvatore Scerra).