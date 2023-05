Fallimento “Eurograni”, tre imputati in abbreviato: per procura ci furono irregolarità

Gela. Le decisioni del gup arriveranno il prossimo ottobre. Sono tre gli imputati, coinvolti nell’inchiesta sul fallimento della società “Eurograni”, che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. E’ arrivato l’assenso del gup per l’ex amministratore della società “Mediterranea” Caterina Pirrè (difesa dagli avvocati Giacomo Ventura e Angelo Gaccione) e per i commercialisti Vincenzo Cirignotta e Nicola Alessio Gennuso, che fecero parte del collegio sindacale di “Eurograni”. Per i due professionisti, assistiti dagli avvocati Emanuele Maganuco e Joseph Donegani, il riesame revocò la misura interdittiva che era stata inizialmente applicata in fase di indagine. Gli altri imputati invece non hanno scelto riti alternativi. L’attività investigativa condotta dai pm della procura e dai militari della guardia di finanza si concentrò sull’imprenditore Massimo Barranco, accusato di aver sottratto ingenti somme al fallimento della “Eurograni”, importante società attiva nel mercato del brokeraggio internazionale di granaglie, per trasferirle alla “Mediterranea”. Secondo gli inquirenti, si sarebbe trattato di un’operazione solo finalizzata a mantenere cospicue disponibilità economiche. Per l’imprenditore (difeso dai legali Antonio Gagliano e Flavio Sinatra) venne autorizzato il giudizio immediato per alcuni capi di accusa.