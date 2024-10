Falsa identità fornita durante i controlli, “tenuità del fatto”: assolto trentaquattrenne

Per la difesa, sostenuta dal legale Rosario Prudenti, Scicolone avrebbe indicato dati non veritieri per evitare un fermo: la moglie aveva necessità di raggiungere il pronto soccorso. Il legale ha ribadito che nella struttura sanitaria l’imputato consegnò il vero documento per farsi identificare. Il giudice ha assolto per “tenuità del fatto”. La procura aveva concluso per la condanna.