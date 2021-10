Falsi, sequestri in città: finanzieri scoprono più di ottomila prodotti vietati

Gela. I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno eseguito, nelle ultime settimane, numerosi controlli in materia di illecita importazione e commercializzazione di merce con marchi contraffatti. Le attività ispettive sono state svolte su tutto il territorio della provincia, soprattutto nel fine settimana e nelle ore notturne, con l’impiego di numerose pattuglie. L’attività svolta dalle fiamme gialle si inquadra anche nell’ambito delle iniziative assunte nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, toccando più manifestazioni e importanti eventi in programma, in questo periodo in tutta la provincia. Le fiamme gialle dei gruppi di Caltanissetta e Gela hanno proceduto al sequestro di oltre 8000 articoli. Sono stati posti sotto sequestro oltre 5000 dispositivi di protezione individuale, accessori per abbigliamento, giocattoli ed apparecchi elettrici di illuminazione immessi nel mercato in violazione delle normative inerenti la “frode nell’esercizio del commercio”, “sicurezza dei prodotti” nonché quelli della marcatura “CE”.