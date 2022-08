Famiglia aggredita dai randagi, Comune paga le spese anche per la permanenza a Catania

Gela. La famiglia di turisti aggredita dai randagi a Macchitella ha suscitato una fortissima solidarietà in città. Un bambino di appena otto anni ha riportato le ferite più gravi e seppur non sia in pericolo di vita, è stato trasferito all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, per ulteriori accertamenti. Probabilmente, su quanto accaduto lungo la spiaggia di Macchitella, anche i pm della procura cercheranno di fare chiarezza, per individuare eventuali responsabilità. L’amministrazione comunale intanto, continua a stare vicina alla famiglia del bambino. E’ stato disposto di coprire le spese anche del soggiorno a Catania, dove i genitori di Arthur hanno scelto di stare in un B&b, per seguire il figlio sottoposto alle cure dei medici etnei.