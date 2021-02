Famiglie e bambini nel parco “Iqbal Masih”, Licata: “Tanti interventi è solo l’inizio”

Gela. Con il clima mite e le restrizioni anti-Covid allentate dalla zona gialla, anche i più piccoli riescono a trovare spazi. Questa mattina, in tanti si sono recati nel parco “Iqbal Masih”, adesso inclusivo e con le nuove giostre collocate dall’amministrazione comunale. L’assessore Giuseppe Licata sta monitorando gli interventi, anche in altre zone della città. “Ci sono i giochi a Settefarine, nei pressi della chiesa di San Sebastiano – dice – i nuovi arredi urbani a Margi e i lavori in corso in piazza Russello, a Cantina Sociale. C’è ancora molta strada da fare, ma almeno iniziamo. Stiamo programmando, chiediamo solo un po’ di pazienza. E’ sempre bello vedere gli occhi dei bambini in un parco giochi”.