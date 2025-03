Faraci accusa, chiama in causa consiglieri e assessori: “Sue parole lesive, dato mandato ai legali”

Mazzarino. La frattura politica è insanabile mentre la crisi amministrativa, a Mazzarino, si aggrava. Ieri, il sindaco Faraci, ancora privo di una giunta dopo l’azzeramento, ha parlato di “poteri forti” che vorrebbero prendere il sopravvento in municipio e di irregolarità individuate dall’ex assessore Comandatore rispetto al capitolo cimitero e ancora per i fondi che sarebbero dovuti finire ad attività sul territorio. Ha sottolineato che ci sarebbero convergenze tra più gruppi, finalizzate a tutelare interessi non della collettività e non ha risparmiato gli ex alleati. Diversi consiglieri ed ex assessori non ci stanno. “Riteniamo doveroso intervenire in merito al discorso diffuso dal sindaco sul proprio profilo facebook, contenente affermazioni gravemente lesive della nostra immagine e della nostra integrità morale e politica. Nel suo intervento, il primo cittadino – dicono Zemira Abruscato, Giuseppe Presti, Letizia Pistone, Franco Lo Forte, Giorgio Arena, Davide Virga, Enzo Guerreri, Martina Selvaggio, Egidio Gesualdo e Filippo Alessi – ha attribuito al nostro gruppo atteggiamenti contrari alla legalità e alla trasparenza, insinuando che le nostre scelte amministrative fossero guidate da interessi personali anziché dal bene della collettività. Queste dichiarazioni, oltre a essere false e infondate, rappresentano un attacco inaccettabile alla nostra reputazione e alla nostra dignità di rappresentanti eletti dai cittadini. Sottolineiamo con fermezza che la nostra azione politica è sempre stata ispirata al rispetto delle istituzioni, alla tutela della legalità e al bene comune. La nostra richiesta di chiarezza su determinate scelte amministrative non può e non deve essere strumentalizzata per delegittimare il nostro operato con accuse prive di fondamento”.