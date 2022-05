Faraci: “Impianto rifiuti senza infrastrutture sarà cattedrale nel deserto, serve studio”

Gela. “Senza logistica e infrastrutture vere, sarà l’ennesima cattedrale nel deserto”. Il presidente della commissione consiliare sviluppo economico, Rosario Faraci, non nasconde che sul progetto dell’impianto rifiuti, esposto di recente anche dai manager delle aziende che lo hanno proposto, ci sono tante verifiche da effettuare. La commissione sta svolgendo le prime disamine. “Fino ad ora, abbiamo avuto solo una presentazione commerciale – dice Faraci – quando avremo i dati tecnici si potrà definire una conclusione più attendibile. Vorremmo capire, anzitutto, su quali basi sia stata effettuata la scelta, che è stata calata completamente dall’alto. Forse, il presidente della Regione Nello Musumeci ha scelto questo territorio, magari nella convinzione di non avere troppo riscontro elettorale? Chi ha deciso, sa che questo territorio non ha la necessaria infrastrutturazione? Da dove arriveranno i camion con i rifiuti? Dalle mulattiere che collegano questo territorio all’area della Sicilia occidentale? Non c’è un’adeguata rete ferroviaria elettrificata. La Gela-Siracusa è un miraggio e anche la tangenziale è ancora in fase preliminare. Peraltro, questa città ha l’obiettivo di sfruttare l’asse dell’economia circolare, che sicuramente non si basa sul trasporto massivo di rifiuti, con migliaia di tir destinati a fare la spola con l’area occidentale dell’isola”. Faraci, che è componente del gruppo civico “Una Buona Idea”, vorrebbe anzitutto un approfondimento su questi aspetti.