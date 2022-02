Farello, bare in attesa di collocazione: avviate procedure per nuovi prefabbricati

Gela. Pochi giorni fa, avevamo riferito della presenza, nella camera mortuaria del cimitero Farello, di diverse bare, in attesa di collocazione. Per i feretri, infatti, mancano loculi liberi. L’amministrazione comunale, che ha avviato un progetto più ampio per 840 loculi, ha però necessità di trovare soluzioni immediate. Così, si procederà ancora con loculi prefabbricati. Sono stati individuati il rup e il tecnico comunale, che si occuperà della progettazione e della direzione dei lavori. Il dirigente Antonino Collura ha emesso il provvedimento. Bisognerà stringere i tempi, per evitare altri inconvenienti.