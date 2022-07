Farello, da tre settimane feretro in attesa di sepoltura: “E’ inaccettabile”

Gela. Negli ultimi giorni, sono in corso lavori di pulizia e manutenzione a Farello, dove da mesi si registravano emergenze dovute all’assenza di un vero decoro pubblico. Se su questo versante ci sono attività avviate, molto più delicata invece è la situazione delle sepolture. L’emergenza è quasi costante e i prefabbricati autorizzati dall’amministrazione comunale hanno attenuato i disagi solo per qualche mese. Ci sono feretri che attendono da settimane di essere collocati. “E’ una situazione intollerabile – spiega Massimo Scaglione – il feretro di mia madre da tre settimane è fermo nella sala mortuaria del cimitero e non abbiamo ricevuto alcuna indicazione. E’ mai possibile che non si riesca a dare una degna sepoltura? Non è il solo caso, sono tante le situazioni analoghe. Credo che i defunti abbiano tutto il dritto di avere una collocazione degna. Tante famiglie si trovano a patire non solo per il dramma della perdita dei propri cari ma anche per attese che sono inaccettabili”. Mancano loculi comunali e inevitabilmente le attese per collocare i feretri diventano lunghe. L’amministrazione comunale ha autorizzato progetti per nuovi loculi, ma non sarà possibile procedere da subito. Non possono essere requisiti quelli delle confraternite, dopo che il Tar ha posto un veto a questa procedura.