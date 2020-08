Farello, incarico tecnico per progetto 840 loculi: da anni solo requisizioni

Gela. Senza più la disponibilità di loculi comunali, a Palazzo di Città, ormai da anni, si va avanti con le requisizioni. Vengono occupati i loculi realizzati dalle confraternite, creando una situazione di costante emergenza per le tumulazioni. In municipio, adesso si tenta di venire a capo di una situazione sempre più complessa. I progetti per l’ampliamento del cimitero Farello, anche quelli previsti con il sistema del project financing, fino ad oggi non sono mai arrivati a destinazione. E’ stato ripreso quello per la costruzione di 840 colombari, già attivato dall’ex giunta Messinese. La sfiducia e il commissariamento hanno fermato l’iter. Di recente, i tecnici del settore ambiente e gli assessori al ramo, Giuseppe Licata e Ivan Liardi, hanno avuto incontri con i professionisti che, per sorteggio, erano stati incaricati dall’ex giunta di effettuare le attività preliminari al progetto esecutivo. Servono i calcoli strutturali e le verifiche per i collaudi. E’ stato deciso, con firma del dirigente Grazia Cosentino, di confermare l’incarico agli stessi professionisti, che già avevano accettato il ribasso del venti per cento, al quale se ne aggiungerà un altro, della stessa entità, per le prestazioni aggiuntive, ora richieste.