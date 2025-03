Farello, nuovi loculi non bastano: può tornare la strada del project financing per l’ampliamento

Gela. Tra i tanti punti amministrativi che nel breve termine dovranno trovare una direttrice precisa da seguire c’è quello dei cimiteri cittadini, prioritariamente rispetto al futuro di Farello. Gli spazi e i posti dove collocare le salme sono sempre più ridotti. In questo periodo verranno consegnati gli ultimi loculi realizzati. “Ma con questi avremo spazi fino a settembre o ottobre, non oltre”, spiega il sindaco Di Stefano che la scorsa settimana ha tenuto una riunione operativa sul tema. “Con le ulteriori aree interne, già nella disponibilità del Comune, si potranno realizzare almeno altri seicento o settecento loculi – continua – che anche in questo caso ci potranno dare spazi per un altro anno o per un anno e mezzo. Poi, non avremo più altre soluzioni. Non dimentichiamo che bisogna collocare le salme che nel tempo vennero poste solo temporaneamente in altri loculi”.