Farello, progetto per 840 colombari: disposto il supporto al rup per arrivare alla gara

Gela. La procedura, che è in atto, non è delle più semplici da coordinare. Il progetto per 840 colombari a Farello, però, è considerato importante, per cercare di superare l’emergenza che spesso si verifica quando mancano loculi disponibili. La giustizia amministrativa ha bloccato l’opzione delle acquisizioni dei loculi delle confraternite e ad oggi il Comune ha provveduto con prefabbricati. Il settore grandi opere, attraverso il dirigente Antonino Collura, ha previsto un supporto al rup, per accelerare e arrivare fino alla gara di affidamento dei lavori degli 840 colombari. Il rup Valter Cosentino sarà affiancato dalla struttura di “Asmel consortile”, alla quale Palazzo di Città ha aderito. Il supporto al rup servirà a procedere con tutte le fasi preliminari alla gara e successive all’aggiudicazione dei lavori.