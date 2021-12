Farello, scuole e strade, per i lavori prestiti con Cdp: più di sei milioni di euro

Gela. Ben oltre i sei milioni di euro, per coprire interventi considerati irrinunciabili. Così, l’amministrazione comunale ha avallato le proposte giunte dai settori “grandi opere pubbliche” e “manutenzione urbana”, firmate dal dirigente Antonino Collura. Le somme, consistenti, serviranno a coprire i costi per la realizzazione di 840 colombari a Farello, i lavori per l’adeguamento e la ristrutturazione della scuola “Solito”, ma anche la manutenzione straordinaria degli altri istituti della città e della viabilità urbana. Chiaramente, le casse del municipio non avrebbero potuto sostenere un esborso così consistente e nell’arco di un lasso di tempo, assai limitato. I tecnici del municipio e il dirigente Collura hanno definito le proposte, con “contratti di prestito flessibile”. Sarà Cassa Depositi e Prestiti a garantire i fondi, attraverso piani di ammortamento che arrivano fino a vent’anni. Per i nuovi colombari del Comune, a Farello, si prevede un prestito da circa 1 milione 560 mila euro. Quello più consistente, che supera i tre milioni di euro, riguarda invece i lavori per la “Solito”.