Farello, una ventina di feretri in attesa di sepoltura nei loculi del cimitero

Gela. Sono almeno una ventina i feretri che attendono sepoltura a Farello. Attualmente, sono stati collocati in una delle camere mortuarie del cimitero. Già diversi mesi fa, c’erano state proteste da parte di altri familiari, che per settimane attesero la collocazione delle bare. Pare che attualmente, a Farello, siano in corso lavori per collocare dei prefabbricati. La situazione potrebbe sbloccarsi entro la settimana, purché gli interventi vengano completati. L’azienda che ha ottenuto i lavori ha dovuto allungare i tempi, sembra a seguito di una prima fornitura di materiale, risultata non idonea. Si sono accumulati ritardi, che al momento tengono fuori dai loculi anche le salme di due deceduti per Covid.