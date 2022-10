Farmaci irregolari venduti ai pazienti, fu scoperto un laboratorio: tredici a processo

Gela. Dovranno presentarsi davanti ai giudici del tribunale. Il gup ha disposto il processo per tredici imputati, coinvolti in un’inchiesta che ha toccato una presunta filiera illecita di farmaci non consentiti, con una produzione ritenuta clandestina. Prodotti che sarebbero poi stati venduti a pazienti, al di fuori dei circuiti consentiti dalla normativa. Il giudice dell’udienza preliminare ha accolto la richiesta della procura. I reati contestati risultano, a vario titolo, connessi alla produzione e commercializzazione non autorizzata di capsule dimagranti a base di sostanze classificate come stupefacenti o psicotrope. Gli investigatori arrivarono, lo scorso anno, fino al sequestro di quello che fu ritenuto un “laboratorio clandestino”, nella zona di contrada Femmina Morta. Sarebbe stata una delle strutture usata per preparare farmaci. I finanzieri hanno seguito una linea temporale che va dal 2016 al 2020. Ci sarebbero stati accordi tra chi produceva i farmaci e almeno due medici. L’approvvigionamento delle sostanze chimiche necessarie, tra le quali anche il “Sildenafil”, farmaco per la cura delle disfunzioni erettili, e il “Fenadol”, farmaco antinfiammatorio e antireumatico, nonché diverse tipologie di amminoacidi, sarebbe avvenuto ad opera di un farmacista locale, che pare si rifornisse presso due distributori, a Palermo e in provincia di Prato.