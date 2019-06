Farruggia da Di Maio, vertice su rilancio M5s: “Giunta Greco? Inizio non fa ben sperare”

Gela. I numeri delle amministrative non li ritengono insoddisfacenti (almeno così ha spiegato il candidato a sindaco Simone Morgana) e alle europee sono risultati primo partito in provincia e secondo in città, distanziati di soli quattro voti dalla Lega. Nonostante le considerazioni ufficiali, i grillini locali sembrano convinti che serva una sorta di nuova fase. Nel consiglio comunale che si insedia ufficialmente domani conteranno su un unico rappresentante, la riconfermata Virginia Farruggia. Per il resto, i pentastellati rimangono fuori dal municipio, anche se nel conto vanno inseriti un deputato regionale (Nuccio Di Paola) e un senatore (Pietro Lorefice). Che qualcosa vada rivista, probabilmente, l’hanno capito anche a Roma. Sarà proprio il consigliere Virginia Farruggia a rappresentare la provincia di Caltanissetta all’incontro convocato dal capo politico Luigi Di Maio, che sabato metterà insieme i consiglieri comunali grillini di tutte le province italiane. “E’ un incontro politico – dice Farruggia – e ritengo che sarà l’occasione soprattutto per parlare di rilancio del movimento, di una ristrutturazione anche a livello locale. Aspetti di questo tipo erano già emersi quando si è parlato dell’ipotesi di alleanze con liste civiche”.