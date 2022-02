Farruggia, “senza dirigenti e funzionari il sindaco giusto fa perdere i finanziamenti”

Gela. La nave affonda e per la grillina Virginia Farruggia il sindaco non fa nulla per evitarlo. Anche l’esponente del Movimento cinquestelle non crede affatto al rilancio, che era stato presentato dal sindaco Lucio Greco. Non a caso, ritiene che dirigenti e funzionari, quando ne hanno la possibilità, cercano di non avere rapporti con il primo cittadino. “Che il Comune fosse a corto di organico almeno noi lo sapevamo da un pezzo. Il sindaco “giusto”, invece, pare essersene accorto solo adesso, tant’è che le colpe dell’inefficienza amministrativa oggi ricadono su questo dato di fatto. Ma la cosa più grave è che il sindaco “giusto”, non solo non è riuscito a portare a termine una procedura di concorso, facendosi scappare anche la grande opportunità del decreto sicurezza per l’assunzione di personale, destinato al comando della polizia municipale, ma è riuscito – dice Farruggia – anche ad accelerare la riduzione del personale facendo dimettere due funzionari, l’architetto Cernigliaro e il dirigente Cosentino. L’architetto Collura, che da quanto riferito dal sindaco “giusto” aveva avuto dei problemi con l’ex assessore Costa, anche lui dimessosi dopo solo qualche settimana, ha ribadito la volontà di lasciare le funzioni di dirigente, senza che nulla sia cambiato”. La grillina teme per importanti finanziamenti.