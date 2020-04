Fase due emergenza, “gelo” sindacati-consiglio: “Mancata convocazione anomala e discutibile”

Gela. La mancata convocazione in vista della seduta dell’assise civica di giovedì ha fatto scendere il “gelo” istituzionale tra la triplice di Cgil, Cisl e Uil e il consiglio. I sindacati non parteciperanno alla riunione che dovrebbe servire a programmare la fase due dell’emergenza e nonostante le rassicurazioni giunte dal presidente Salvatore Sammito, qualcosa sembra essersi incrinata. Il presidente ha spiegato di attendere la “fase operativa” per estendere il confronto anche alle parti sociali. “Confermiamo, anche in questa occasione – dicono i confederali Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania – il rispetto delle istituzioni e per tale ragione abbiamo segnalato la mancanza di un invito che continuiamo a ritenere anomala, come discutibili e prive di fondamento sono le motivazioni attribuite. Siamo ben convinti che nessuno si salva da solo, tanto che ogni giorno, come indicato dal governo centrale, ci confrontiamo con il prefetto per tutte le istruttorie che riguardano la tenuta economica del mondo del lavoro e con sindaci e Asp per la tenuta sanitaria. Queste sono certezze inconfutabili e su queste certezze risulta strana e priva di buonsenso, la decisione di non coinvolgere chi si confronta, per norma sociale, con le istituzioni dello Stato”.