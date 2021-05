Fasulo ritorna al centro, nominato coordinatore provinciale di “Cantiere popolare”

Gela. Dopo la sindacatura e la successiva sconfitta alle amministrative del 2015, l’avvocato Angelo Fasulo, per scelta personale, ha sostanzialmente messo da parte la politica attiva. La fine del rapporto con il Partito Democratico, nel corso del tempo, seppur senza adesioni ufficiali, lo ha riportato verso la sua area politica di sempre, quella centrista. Ora, è stato nominato coordinatore provinciale di “Cantiere popolare”, il progetto politico dell’ex ministro Saverio Romano. Sono stati i vertici del movimento ad annunciarlo. Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale, riferendosi all’ex sindaco, scrive sulla pagina facebook del movimento, della “lunga esperienza politica e amministrativa” di Fasulo, “che metterà al servizio di questo nuovo incarico”. La nomina dell’ex sindaco è stata ufficializzata insieme a quella dell’ex senatore Maria Pia Castiglione, scelta per la guida del movimento, in provincia di Trapani. Dallo scorso anno, “Cantiere popolare” in città è guidato da Massimo Catalano, a sua volta individuato da Romano. Fasulo, così, rientra nella politica attiva, in una fase nella quale i centristi riflettono sulla nascita di una formazione che possa mettere insieme più entità della stessa area, compreso l’Udc, che in città sostiene il sindaco Lucio Greco.