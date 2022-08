Fava presenta le liste, in città c’è Livoti: “Cento passi” sosterrà la dem Chinnici

Gela. Nelle ore che hanno preceduto il deposito ufficiale delle liste per le regionali di fine settembre, ogni leader ne ha approfittato per chiamare a raccolta i gruppi di riferimento nei territori. L’ha fatto anche il parlamentare regionale Claudio Fava, che in città ha fatto tappa quando si è trattato delle primarie del fronte progressista, poi saltato. Fava sosterrà comunque il candidato dem alla presidenza Caterina Chinnici. L’ha ribadito nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi a Palermo. Ha presentato le liste del suo movimento “Cento passi per la Sicilia”. Per la provincia di Caltanissetta, inaspettatamente, ci sarà anche un candidato gelese. La scelta è ricaduta su Francesco Livoti, insegnante che si presenterà ai nastri di partenza insieme a Fabio Rubolo e Valentina Basile. Fava e il gruppo che lo sostiene hanno chiuso le liste per tutte le province dell’isola. Sembrava che non si riuscisse ad individuare un candidato gelese. La candidatura di Fava alle primarie progressiste, in città, è stata sostenuta dall’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, che però l’ha fatto per “stima personale” e limitatamente alla corsa delle primarie. Così, sulle liste si è giunti alla chiusura, con candidati che stanno seguendo il percorso di Fava e dell’area di sinistra di quello che doveva essere il campo progressista, venuto meno a seguito della rottura di ogni rapporto tra Pd e Movimento cinquestelle.