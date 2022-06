Fava punta alla presidenza, domani in città: primi accenni di campagna elettorale

Gela. Con la campagna elettorale per le regionali che sta per entrare nel vivo, anche in città iniziano le prime tappe dei tour dei candidati, potenziali o ufficiali. Domani, in un locale di corso Aldisio alle 18:30, il parlamentare regionale Claudio Fava, che ha guidato la commissione antimafia, incontrerà i sostenitori. Fava punta alla presidenza della Regione, nel campo della sinistra. E’ probabile il suo confronto nelle primarie che l’area progressista siciliana ha già messo in calendario, per individuare un candidato unico, sostenuto dal fronte della sinistra e da forze come Pd e Movimento cinquestelle.