Fava, “vicesindaco? Non ho chiesto nulla, penso di avere l’esperienza giusta”: riunione dem

Gela. I dem si avviano a seguire questa nuova fase della giunta del sindaco Di Stefano. In serata, è in programma un incontro interno. Sarà finalizzato a definire i punti essenziali da esporre, domani, nel corso della riunione fissata in presenza del primo cittadino. Di Stefano attende solo l’indicazione finale dei democratici, ai quali andranno la vicesindacatura e qualche delega in più. Il numero due dell’amministrazione potrebbe essere l’attuale assessore e consigliere Giuseppe Fava. Il partito dovrebbe indicarlo ufficialmente. “Non chiedo nulla – precisa Fava – mi aspetto che sia il partito a propormelo. Penso di avere l’esperienza giusta. Ho sempre creduto nel progetto del sindaco Di Stefano”. Fava si avvia ad assumere il ruolo di vicesindaco, lasciato senza titolare dall’avvocato Viviana Altamore, che la scorsa settimana si è dimessa chiudendo la propria esperienza a Palazzo di Città. L’assessore dem ha già avuto interlocuzioni con i dirigenti del Pd e con l’altro esponente nel governo locale, Peppe Di Cristina. La dirigenza punta a una soluzione condivisa da tutto il gruppo. Il sindaco, a sua volta, sta cercando di concludere prima possibile il percorso di riassetto della sua compagine amministrativa.