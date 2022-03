FdI, “amministrazione inefficiente su comparto agricolo ora si adegui ai Deco”

Gela. L’agricoltura locale, senza vere risposte dalla Regione sulle dighe e sull’acqua ormai quasi razionata, sta attraversando un periodo nero. Gli esponenti di Fratelli d’Italia spiegano che per invertire la rotta l’amministrazione comunale dovrebbe anzitutto adeguarsi alla disciplina appena approvata dall’Ars, che ha autorizzato il registro telematico dei prodotti di denominazione comunale, i cosiddetti Deco. “Finalmente una bellissima notizia per gli agricoltori ed anche per il settore turistico-alimentare della nostra città e della Sicilia tutta. Lo avevamo preannunciato mesi addietro – dicono il dirigente regionale Angelo Cascino e il dirigente locale Rosario Emmanuello – e ieri a seguito di un serrato lavoro del nostro partito e dei nostri deputati, tutto questo si è trasformato in realtà”. Il disegno di legge porta la firma del deputato regionale Rossana Cannata. “Questo ci permetterà di portare alla ribalta prodotti della nostra terra e farà sicuramente da volano per lo sviluppo del settore – dice Emmanuello – non abbiamo mai smesso di lavorare per la città e per i nostri concittadini, tenendo sempre alta l’attenzione, riservando anche aspre critiche al sindaco e alla sua amministrazione, della quale continuiamo a constatare l’inefficienza e l’inefficacia, su temi importanti come quello dell’agricoltura e del turismo agroalimentare ad esso connesso”. Per Cascino, “l’amministrazione ha sempre trascurato il settore, difatti la gestione è affidata a persone incompetenti in materia e il risultato è sotto gli occhi di tutti, in primis degli agricoltori.