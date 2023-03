FdI, Catania in città: confronto con il partito locale, “correttivi? Nessuno sconto alla giunta”

Gela. “La linea non cambia. E’ quella di una critica costruttiva ma senza sconti verso l’amministrazione comunale, anzitutto sulle misure correttive che verranno proposte”. Il parlamentare Ars Giuseppe Catania, nel pomeriggio, ha incontrato i dirigenti locali, i consiglieri e i militanti di Fratelli d’Italia. “Devo dire che il partito cittadino dimostra grande dinamismo – spiega – stiamo avviando tavoli tematici su questioni che riguardano direttamente la città. All’Ars, sto lavorando su temi come il porto rifugio e sto sviluppando altri punti. Vogliamo iniziare a definire i temi del programma da presentare alla città. Sarà la nostra idea di città”. Catania ha avuto modo di confrontarsi con il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera, con gli altri dirigenti e con i consiglieri comunali Salvatore Scerra, Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti. “Le misure correttive? Prima di tutto vogliamo capire cosa intende presentare l’amministrazione comunale – aggiunge Catania – poi, valuteremo. Sicuramente, non vogliamo che misure di questo tipo vengano definite per pesare sui cittadini”. I meloniani, ormai è assai evidente, puntano ad una coalizione di centrodestra in vista delle prossime amministrative e non negano di voler contare parecchio negli equilibri interni. “Per un confronto con gli altri partiti di centrodestra penso sia ancora presto – continua il deputato regionale – stiamo dando priorità all’aspetto programmatico. Bisognerà decidere proprio partendo da una piattaforma di cose da fare. L’analisi iniziale deve essere sui contenuti. Noi, anche per le prossime amministrative, riteniamo di avere figure e professionalità da poter proporre”.