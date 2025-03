FdI, Grisanti può arrivare alla guida del partito: meloniani al rush finale per il congresso

Gela. L’auspicio interno, fin dall’inizio, era di arrivare al congresso, fissato la prossima settimana, con una proposta unitaria, di modo da avere un “plebiscito” per il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Nel corso delle settimane, però, le cose si sono fatte più difficili da interpretare. Il parlamentare regionale Salvatore Scuvera ha cercato di smussare gli angoli tra i suoi, non tutti sulla stessa linea. Nel partito, come abbiamo riferito, c’è chi ritiene che la nuova guida locale debba essere espressione dello stesso Scuvera e di chi lo ha supportato fin dall’inizio, nel blocco originario che aderì al partito del premier Meloni. Gli incontri e le verifiche interne, anche in settimana, non sono mancati. Pare che possano essere in aumento le quotazioni dell’ex consigliere comunale Pierpaolo Grisanti, vicino agli altri ex consiglieri Vincenzo Casciana e Sandra Bennici. Grisanti potrebbe essere un’opzione capace di avere consensi bipartisan, anche se tutto andrà valutato al momento del congresso, sabato prossimo. Durante le recenti riunioni, pure in giornata, il rimando a Grisanti si è fatto sempre più consistente. Bisognerà capire se potrà essere l’unica opzione da presentare agli esponenti cittadini di Fratelli d’Italia.