FdI, Meloni detta le priorità: delegazione del territorio alla conferenza nazionale

Milano. Il clou l’ha riservato il leader nazionale, Giorgia Meloni, alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, che si sta svolgendo a Milano. Il partito punta ad avere un ruolo di vertice nel quadro del centrodestra nazionale e non si tira indietro nella corsa alle regionali siciliane, del prossimo autunno. A Milano, al centro congressi Mico, c’è una vasta delegazione locale del partito. Hanno voluto esserci i vertici provinciali e cittadini. Negli ultimi tre anni, il gruppo locale ha rafforzato il proprio bacino di adesioni e nel centrodestra è ormai tra i riferimenti, sfruttando anche la scia dei consensi nazionali. Gli esponenti del partito della Meloni vogliono arrivare a risultati importanti, anzitutto alle regionali. In città, c’è stata l’adesione del consigliere Salvatore Scerra, che si è unito all’altro consigliere del partito, il vicecoordinatore provinciale Sandra Bennici. Il coordinatore provinciale Fabiano Lomonaco spiega che si tratta di “un partito in forte crescita, in questi giorni abbiamo lavorato per gettare le basi per le prossime e imminenti scadenze elettorali, certi di un grande risultato grazie alla presenza di una nuova classe dirigente, capace finalmente di governare”.