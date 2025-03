FdI, meloniani lavorano a una soluzione condivisa per la guida del partito: ancora tante opzioni

Gela. Nel centrodestra locale non c’è solo l’attesa per definire la strategia in vista delle provinciali di secondo livello. I partiti di riferimento in quest’area politica affrontano pure il capitolo della riorganizzazione interna. Tra i gruppi che si apprestano a farlo, tanta attenzione la concentra Fratelli d’Italia, che pur essendo opposizione alla giunta Di Stefano, con un unico consigliere comunale, esprime un parlamentare regionale, il deputato Ars Salvatore Scuvera, che tra due settimane lascerà la guida del partito cittadino al suo successore. Chi potrà essere non è ancora così chiaro. Il partito locale si appresta ad affrontare il congresso, per ora senza un’intesa complessiva. Non pare esserci un nome condiviso dall’intero gruppo, mentre il congresso è fissato per il prossimo 22 marzo. Scuvera e i dirigenti, locali e provinciali, da tempo sono al lavoro per definire una soluzione che metta d’accordo tutti. Non sarà facile anche se l’obiettivo rimane tale. In queste settimane, ci sono state riunioni, anche dell’assemblea, e interlocuzioni. Più volte è stata avanzata l’ipotesi che conduce all’ex consigliere comunale Vincenzo Casciana, che era stato designato vicesindaco qualora l’affermazione alle amministrative fosse andata all’ingegnere Grazia Cosentino. Il suo, inizialmente, poteva essere l’identikit per il candidato alla fascia tricolore, targato FdI. Alla fine, non se ne fece nulla. Casciana, così come l’altro ex consigliere comunale del partito Pierpaolo Grisanti, sono opzioni che vengono tenute in considerazione. Senza dimenticare un altro ex consigliere comunale, Sandra Bennici. Tra gli esponenti del partito, però, c’è anche chi apprezzerebbe una soluzione che fosse espressione proprio di Scuvera. L’eventualità dell’attuale vicepresidente provinciale Ignazio Raniolo è tra quelle non secondarie. Scuvera vorrebbe comunque evitare di arrivare all’appuntamento del congresso con più caselle ancora aperte. Ha spiegato, in diverse occasioni, che il partito locale deve dimostrare di essere maturo per affrontare la scadenza del congresso con uno spirito unitario.