“FdI non ha mai aperto a Greco”, Grisanti: “Responsabilità su atti non è appoggio al sindaco”

Gela. Dovrebbero essere i giorni della nuova giunta del sindaco Lucio Greco. Le difficoltà non mancano e anche in queste ore sono previsti incontri. I contatti proseguono. Fino ad ora, il dato certo è che il centrodestra non siederà al tavolo dell’avvocato. Il sindaco ha provato a delineare un nuovo assetto politico che aprisse una prospettiva proprio di centrodestra. Dovrà invece accontentarsi di forze che rimarranno all’opposizione, ma senza tirarsi indietro davanti ad atti utili alla città. “La linea di Fratelli d’Italia – dice il consigliere comunale Pierpaolo Grisanti – non è mai cambiata. Non mi risultano divergenze all’interno del partito, anzi. Escludo che ci sia mai stato qualcuno intenzionato ad entrare in giunta. Non so da dove possano arrivare queste voci”. L’attuale presidente della commissione consiliare bilancio ha fatto il suo ingresso tra i meloniani in piena campagna elettorale per le regionali. Con lui ha detto sì anche l’altro consigliere Vincenzo Casciana, ora capogruppo di FdI all’assise civica. Grisanti, tre anni fa, fece il suo esordio all’assise civica nella coalizione dell’avvocato Greco ma progressivamente ne ha preso le distanze, fino alla decisione di stare all’opposizione. “La scelta della responsabilità c’è e rimarrà tale – aggiunge – l’abbiamo già dimostrato per la variazione di bilancio, che è stata approvata grazie alla presenza del centrodestra in aula consiliare. Permettere che atti utili alla città e all’ente possano essere votati e approvati non mi pare affatto segno di un’adesione politica alle scelte del sindaco. E’ solo responsabilità verso la città”. Il gruppo di Fratelli d’Italia, in queste settimane di continue trattative, ha valutato l’evolversi della situazione, declinando comunque ogni potenziale ipotesi di intesa con il primo cittadino. Tra le fila del centrodestra d’opposizione sembra ormai prevalere l’intenzione di ragionare su una prospettiva per il dopo-Greco, proiettandosi alla meta delle prossime amministrative.