“FdI opposizione ma impegnati sempre per la città”, Grisanti: “Provinciali? Spero ci sia unità”

Grisanti, in clima di elezioni provinciali, non trascura i rapporti con gli alleati di centrodestra. Le urne di secondo livello, previste a fine aprile, stanno però riproponendo fratture quasi congenite in quest’area politica, almeno sul territorio. Alle amministrative dello scorso anno, in città, la scissione è stata plateale. Oggi, sembra che in campo possano rimanere, per la presidenza della Provincia, sia il sindaco di Niscemi Conti sia quello di Caltanissetta Tesauro, sostenuto soprattutto da Forza Italia. Conti ha il si ufficiale di FdI, insieme a Lega, Dc e Noi Moderati. “Non è un tema sul quale posso decidere io – conclude – ho interlocuzioni dirette con la deputazione locale. Come Fratelli d’Italia stiamo lavorando alla nostra lista. C’è una candidatura individuata, su base regionale, quella del sindaco Conti. Fratelli d’Italia converge su questa scelta. Confidiamo sul fatto che l’intero centrodestra possa presentare una proposta comune e unitaria. La proposta del sindaco Di Stefano presenta evidenti contraddizioni, tra tutte quella dell’incarico che la giunta gelese ha affidato a un legale per il passaggio alla Città metropolitana di Catania. È lo stesso sindaco che si propone di andare a governare la Provincia di Caltanissetta”.