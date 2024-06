FdI porta Galvagno e Milazzo, Iv “schiera” Maria Elena Boschi: ultimi tour prima delle urne

Gela. Sta per iniziare la settimana decisiva che culminerà con le urne dell’8 e del 9 giugno, per le amministrative e per la competizione europea. Le coalizioni in campo, in città, stanno concentrando tutte le ultime iniziative, coinvolgendo anche qualche big. La settimana che si chiude ha visto l’arrivo dell’ex premier Giuseppe Conte. In piazza Umberto I, ha perorato la causa di Terenziano Di Stefano, candidato a sindaco sostenuto anche dal Movimento cinquestelle, della lista del partito e di chi corre per le europee. La prossima settimana sarà invece quella dedicata ai confronti finali tra i cinque candidati, agli incontri con i volti noti (nazionali e regionali) e ai comizi in piazza. Lunedì, i meloniani di Fratelli d’Italia, sostenitori dell’ingegnere Grazia Cosentino, porteranno in città il presidente Ars Gaetano Galvagno, l’europarlamentare Giuseppe Milazzo (che corre per la riconferma) e la parlamentare nazionale Carolina Varchi (designata tra gli assessori della potenziale giunta Cosentino). L’iniziativa si tiene al “Tropico med” dalle 18. E’ inevitabile che siano soprattutto gli esponenti di FdI (che annoverano pure l’eventuale vicesindaco Vincenzo Casciana) a farsi carico di arrivare a numeri importanti che possano dare concretezza al progetto Cosentino. Il centrodestra dei partiti, nella coalizione del patto largo, sta inoltre con pezzi dell’area moderata. Una delle espressioni di riferimento è Italia Viva che suggellerà la campagna elettorale, martedì pomeriggio al teatro “Eschilo”, con l’arrivo della parlamentare nazionale ed ex ministro Maria Elena Boschi. Sarà un dibattito pubblico, anche legato alle europee. Ci saranno i candidati al parlamento Ue Valentina Falletta e Fabrizio Micari, oltre al parlamentare Davide Faraone. Sia nell’iniziativa dei meloniani sia in quella dei renziani, ci sarà l’ingegnere Cosentino, a chiusura di un cerchio politico che l’ha portata a competere per la successione all’avvocato Lucio Greco.