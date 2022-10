FdI riparte dal risultato delle regionali, Catania: “Scuvera e il gruppo locale sono risorse”

Gela. Un “mutuo soccorso” tra le comunità locali di Fratelli d’Italia e un canale di dialogo sempre aperto. Il gruppo della Meloni ha portato in città il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania, che ha ottenuto il seggio all’Ars, battendo in extremis i dem. A fare gli onori di casa, l’altro candidato nella lista meloniana, il coordinatore cittadino del partito Salvatore Scuvera. I vertici locali di FdI hanno spiegato che il risultato ottenuto è comunque importante, anche “con candidature ufficializzate solo all’ultimo momento” e dopo una lunga valutazione. Catania e il partito cittadino si sono già ripromessi un costante dialogo, che il neo parlamentare avrà anche con altri esponenti del partito dei Comuni del sud della provincia. Alla riunione, c’erano rappresentanti di Niscemi e Butera. Scuvera, nonostante non sia arrivato il seggio all’Ars, continua ad avere il sostegno del gruppo alla base del partito cittadino, quello che l’ha riportato in auge partendo da percentuali decisamente in ribasso. Le priorità sono “il lavoro, la sanità e il rilancio del comparto agricolo”, è stato spiegato. All’incontro, non è mancato nessuno dello stato maggiore meloniano, compresi il vicesegretario provinciale Sandra Bennici, i consiglieri comunali Vincenzo Casciana, Pierpaolo Grisanti e Salvatore Scerra e ancora dirigenti locali e territoriali. FdI riparte dai risultati ottenuti per l’Ars e in città lo fa rimanendo opposizione alla giunta del sindaco Lucio Greco e probabilmente iniziando a mettere i primi mattoni di un progetto amministrativo alternativo all’attuale e più marcatamente di centrodestra.