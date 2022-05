FdI, Scuvera: “Progetto inclusivo e dialogo con Db, Ars? Partito ha ottimi profili”

Gela. “I nomi per le candidature sono importanti ma dobbiamo evitare polemiche. Alla città dobbiamo dare una rappresentanza forte”. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera sa bene che intorno al partito sono tante le attenzioni di chi vorrebbe tentare la strada dell’Ars. Il gruppo che si rifà a Giorgia Meloni è reduce dalla conferenza programmatica di Milano e Scuvera rilancia un progetto forte. “Anche a Milano abbiamo avuto modo di comprendere, concretamente, che il partito è forte – dice – ci siamo e fa bene la Meloni a parlare di partito di governo. Il progetto è assolutamente inclusivo e lo è anche sul territorio. Siamo aperti al dialogo con gli alleati di DiventeràBellissima. Non deve essere una gara per candidarsi. Anzi, spero che vorranno partecipare alla vita del nostro gruppo, anche tesserandosi. Che possano esserci ambizioni per una candidatura è legittimo. Mi pare normale. Dobbiamo evitare polemiche e lavorare per lo stesso obiettivo. In caso contrario, favoriremmo solo la sinistra”. Per Scuvera, il cui profilo pare essere tra quelli presi in forte considerazione per un’eventuale candidatura, “nel partito bisogna aprire un dibattito sui temi”. “Mi riferisco allo sviluppo industriale, all’agricoltura, alla sicurezza e al turismo – aggiunge – non dobbiamo dividerci ma aggregare proprio sui punti cruciali per il futuro della città. La nostra prospettiva deve essere anche quella del governo cittadino, alle prossime amministrative”. L’intesa a tutto campo tra il leader Giorgia Meloni e il presidente della Regione Nello Musumeci porterà, salvo sorprese, ad una lista unitaria per le regionali. I “papabili” di Db, con in testa Pino Federico, non rinunciano ad una scelta di campo e non si sentono da meno rispetto a quelli di Fratelli d’Italia.