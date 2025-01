FdI si organizza, in città nuovo anno con il congresso per i meloniani

Gela. Entro fine mese, dovrebbe essere questo il termine fissato per dare un’organizzazione più definita al gruppo cittadino di Fratelli d’Italia. Il nuovo anno dei meloniani dovrebbe aprirsi con il congresso. È atteso da tempo, soprattutto per definire ruoli e compiti. Il partito, come ha dimostrato la convention natalizia, ruota in gran parte intorno al deputato Ars Salvatore Scuvera, attuale coordinatore cittadino. Chiaramente, gli impegni istituzionali non gli consentono di ricoprire entrambi i ruoli. Già mesi fa, Scuvera aveva avanzato la proposta di una riorganizzazione interna. L’esito del congresso dirà quali potranno essere gli assetti. Attualmente, i meloniani, oltre allo stesso Scuvera tra i banchi del parlamento regionale, schierano solo il consigliere comunale Sara Cavallo. L’esito delle amministrative non ha premiato la scelta fatta dalla dirigenza, a supporto del candidato a sindaco sconfitto al ballottaggio, l’ingegnere Grazia Cosentino. Per mesi, sembrò quasi scontato che la candidatura potesse spettare proprio a un esponente FdI. I nomi non mancavano ma alla fine si optò per la soluzione centrista.