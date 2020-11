FdI vara direttivo, ci sono Raniolo e i nuovi ingressi: Scuvera, “ci rafforziamo”

Gela. Gli esponenti locali di Fratelli d’Italia, almeno dal post-amministrative 2019, sono impegnati a far lievitare i numeri in città, puntando ad un ruolo di vertice in un centrodestra, ancora non ben delineato. Il Tar Palermo ha per ora detto no all’ingresso all’assise civica dell’uscente Sara Cavallo, che sarebbe stata il secondo rappresentante del partito tra i banchi d’aula, affiancando Sandra Bennici. Il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera, in una fase completamente assorbita dall’emergenza Covid e con poco spazio per la politica attiva, ha comunque deciso di rafforzare l’organizzazione in città. Nelle ultime ore, ha definito la composizione del nuovo direttivo. Ne faranno parte, in attesa anche degli ultimi nomi, l’avvocato Ignazio Raniolo (che ha già ricoperto il ruolo di coordinatore), la stessa Sara Cavallo, Josephin Martines, Rosario Emmanuello, l’altro legale Pierangelo Vasile, Danilo Arancio e l’ex forzista Emanuele Maniscalco (un anno fa designato assessore nell’eventuale giunta di centrodestra). Ci sono conferme e anche riconoscimenti per i nuovi ingressi.