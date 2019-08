Fedeli e istituzioni alla “Varchiata” del santo, durante la processione preghiera per porto insabbiato

Gela. La tradizionale “varchiata”, questa volta, si è tenuta con la statua lignea di San Francesco di Paola, accompagnata in mare da tanti fedeli, pescatori, marinai e diportisti. L’imbarcazione usata per la processione, messa a disposizione dal gruppo degli ormeggiatori e barcaioli, è però dovuta partire dal porto isola Eni, con le necessarie autorizzazioni garantite dal comandante della capitaneria Roberto Carbonara e dal capo security raffineria. Ha coperto il tratto fino al porto rifugio, ma senza poter accedere. Il sito continua ad essere insabbiato e inaccessibile ai mezzi nautici. Don Lino Di Dio ne ha approfittato per una preghiera a favore del porto rifugio, in attesa che i progetti previsti possano concretizzarsi. Al momento, mancano anche quelli di emergenza per eliminare i problemi strutturali cronici. Le imbarcazioni si sono poi spostate al largo del pontile sbarcatoio, dove i fedeli hanno potuto assistere al rito, con la lettura della preghiera del marinaio da parte del comandante della capitaneria. C’erano non soltanto i fedeli ma anche le autorità istituzionali, a partire dal sindaco Lucio Greco e dall’assessore al mare Florinda Iudici.