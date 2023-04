Fedeli in preghiera al bacio dei piedi: ”Chiediamo serenità”

“Da cattolico praticante non posso che affidarmi a Dio- dichiara un fedele- le nostre tradizioni sono importanti perché in un modo o nell’altro, anche se per tutto l’anno Dio non è stato nei nostri pensieri attraverso questi riti rientriamo in contatto con lui anche se per un momento fugace. Non è una carnevalata se ci si crede veramente, ed io ho fede.”

La tradizione e la preghiera restano alla base del lungo peregrinare dei fedeli in fila in attesa del proprio turno di porre il bacio ai piedi della statua, colmi di fede e carichi di aspettative e speranza.